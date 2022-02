Zo irritant ..

Schreef ik vorige week over eigenaardigheden, komt dit wel heel dicht in de buurt . Als je er over nadenkt zijn er wel heel veel dingen waar we ons in het dagelijkse leven over irriteren of ergeren . Zolang het ons geen slapeloze nachten bezorgd is het niet zo erg, maar we hebben er wel allemaal van tijd tot tijd mee te maken denk ik.

Begin maar eens dichtbij, bij de naaste buren. Ik heb er geen last van , jullie ook niet natuurlijk , maar er zijn mensen die zich groen en geel ergeren aan b.v hondengeblaf, klikkende hakken, smijtende deuren . kraaiende hanen, geschreeuw en harde muziek. En dan komt nog het inpikken van je parkeerplaats, nou ja, is eigenlijk niet van jou natuurlijk, maar toch, elke keer als jij er wil staan staat er ineens de auto van je buren. Natuurlijk om je te pesten. Zeer irritant. Hoe durven ze. Net zo ergerlijk als je aan komt rijden naar de supermarkt, je ziet een mooi plaatsje dichtbij, ben je er bijna aan toe schiet er snel iemand voor je.. grrrr , plaatsje weg, wat irritant zeg. En dan ben je bij de kassa om af te rekenen staat er voor je iemand die bedenkt dat ze tijdens de boodschappen op de band te zetten nog wat moet hebben, nou ja, vooruit maar. Maar het duurt eeuwen voor ze weer terug komt. Ja, maar wachten toch. Komt ze weer terug met de armen vol met van alles. Ja.. zo kan ik het ook. Zeer irritant zoiets. Die doet dat vast elke dag.

Nu zit ik nooit in de trein of bus , maar het schijnt dat daar veel mensen zich ergeren aan anderen die luid door hun mobiel zitten te praten zodat iedereen kan horen waar het over gaat, en op straat lopen met een mobiel is ook zo irritant, want mensen die dat doen botsen tegen iedereen op, want ja, ze zien anders niks dan het scherm van hun mobiel. Nu is een mobieltje tegenwoordig toch wel bron van irritatie, op een verjaardag of zo gewoon in huiselijke kring is er niemand meer die naar een ander luistert, iedereen druk aan het whatsappen of facebooken of wat dan ook. Horen ze hun naam , kijken ze even op, zeggen wat en gaan weer verder met hun mobiel. Tsja…

Waar ik me vreselijk aan erger is als er iemand voor me rijd op een weg waar je gerust aardig door kan rijden en diegene gaat met een slakkengang over de weg. Zit ik er achter , inhalen lukt niet , smal weggetje en veel tegenliggers, en daar sjok ik dan achter iemand die vandaag heeft bedacht dat ie met een slakkengang de wereld gaat verkennen. Grrrr…

In huis heb je natuurlijk ook veel van die dingen die je het bloed onder je nagels vandaan halen. Net als ik de suikerpot nodig ben is ie leeg, net als de koffie, en de wc rol. Zitten net nog 2 velletjes op, zou ik redden met 1 velletje ? Dan kan degene die achter mij komt de rol wel verwisselen toch ? En dan die verpakkingen van plastic , word je ook bloeddorstig van , je moet het hele geval slachten voor je eindelijk bij de inhoud kan, heb je het er dan uit, is het niet wat de bedoeling was en wil je het ruilen, moet het in de originele verpakking retour. Wie heeft zoiets bedacht? Wat ik ook vaak heb is dat ik net iets nieuws aan hebt, er meteen een vlek in komt. En dan natuurlijk ook nog als het iets wits is. Hoe kan dat nou ? Had ik het zopas over de supermarkt, maar wat ik ook zo strontvervelend vind is in een meubelzaak of zo, is als een verkoper me vraagt : kan ik u helpen ? Nou geen idee nog, ik wil graag even rond kijken. Prima ,volgens de verkoper om dan vervolgens als een loopse hond achter me aan te lopen. Elke stap die ik doe , doet hij ook. Grrrr….

Ach , ongetwijfeld zijn er nog veel meer van zulke ergernissen en dingen die je irriteren in het dagelijkse leven. Als je er even goed over nadenkt valt het ook wel mee, er zijn natuurlijk veel ergere dingen. Maar even er uit gooien moet kunnen toch, en dan ben ik het ook zo weer vergeten natuurlijk. En het moet ook niet te lang duren natuurlijk dat geklaag, anders gaan jullie je nog aan mij ergeren, en dat is niet de bedoeling ervan.